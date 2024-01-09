Укрпочта предупредила своих клиентов о мошеннических рассылках.
Укрпочта предупредила о мошеннических рассылках
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Как не стать жертвой мошенников
- Не переходите по сомнительным ссылкам. Единственными официальными сайтами Укрпочты являются https://www.ukrposhta.ua/ru и интернет-магазин: https://postmark.ukrposhta.ua/
- Получайте данные о поступлении посылки только на официальном сайте Укрпочты или в приложении.
- Проверяйте правильность URL сайта перед вводом данных — даже малейшее несоответствие может означать, что пользователь попал на фишинговый сайт.
- Не сообщайте сторонним людям коды-подтверждения.
- Не открывайте сообщения, которые вы считаете подозрительными.
«Если вы все же ввели свои данные и/или данные своих платежных карт на фишинговых сайтах, рекомендуем немедленно обратиться к технической поддержке вашего банка», — говорится в сообщении Укрпочты.
Источник: Минфин
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