Укрпочта предупредила о мошеннических рассылках

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Как не стать жертвой мошенников

Не переходите по сомнительным ссылкам. Единственными официальными сайтами Укрпочты являются https://www.ukrposhta.ua/ru и интернет-магазин: https://postmark.ukrposhta.ua/

Получайте данные о поступлении посылки только на официальном сайте Укрпочты или в приложении.

Проверяйте правильность URL сайта перед вводом данных — даже малейшее несоответствие может означать, что пользователь попал на фишинговый сайт.

Не сообщайте сторонним людям коды-подтверждения.

Не открывайте сообщения, которые вы считаете подозрительными.

«Если вы все же ввели свои данные и/или данные своих платежных карт на фишинговых сайтах, рекомендуем немедленно обратиться к технической поддержке вашего банка», — говорится в сообщении Укрпочты.