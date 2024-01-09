Сокращение криптоматов и ограничения для некоторых клиентов Bitfinex из Британии: что нового на рынке

Количество криптоматов в 2023 году сократилось на 11%

За 2023 год количество установленных по всему миру криптоматов сократилось с 37 830 до 33 484 единиц — примерно на 11,4%, согласно Coin ATM Radar.

С начала отслеживания рынка сервисом уменьшение количества работающих устройств по итогам года впервые зафиксировано.

В разрезе стран доминирует США, на которые приходится более 82% криптоматов. Однако сокращение в американском сегменте превзошло общий показатель — минус 15,4% (с 32 672 до 27 631).

Из тройки ведущих производителей — General Byites, Genesis Coin и BitAccess — у последнего количество развернутых биткойн-банкоматов упало на 26%. Две другие компании увеличили показатели.

Среди операторов лидирует Bitcoin Depot с 6297 криптоматами под управлением — почти 19% доли рынка.

Bitfinex ввела ограничения для некоторых клиентов из Великобритании

Криптовалютная биржа Bitfinex объявила, что перестанет предоставлять некоторые услуги клиентам в Великобритании в соответствии с нормативными требованиями.

В сообщении компании говорится, что ограничения коснутся всех имеющихся индивидуальных и некоторых корпоративных клиентов. С 10 января 2024 г. такие пользователи не смогут вносить депозиты на платформу, создавать новые контракты или увеличивать маржинальные позиции. Однако функции вывода средств или сокращение позиций будут доступны.

Также команда подтвердила, что «жители Великобритании, создавшие аккаунт на Bitfinex 1 ноября 2023 или позже, больше не смогут подать заявку на подтверждение личности».

Кроме того, биржа больше не будет принимать заявки на верификацию корпоративных резидентов страны, кроме «соответствующих определению компании с высоким уровнем благосостояния, неинкорпорированной ассоциации или траста, или другого соответствующего применимого исключения».

В декабре Marathon добыла рекордные 1853 BTC.

В декабре 2023 года Marathon Digital Holdings добыла рекордное количество монет — 1 853 BTC. За весь год показатель составил 12852 BTC.

Согласно пресс-релизу, хешрейт вырос на 4% — до 24,7 EH/s. Компания рассчитывает увеличить показатель на 30% в 2024 году, а с учетом покупки двух объектов у Generate Capital — достичь 50 EH/s «в ближайшие 18−24 месяца».

«За месяц MaraPool собрал более 380 BTC в виде комиссий по транзакции, или 22% от добычи BTC по сравнению с 12% в прошлом месяце», — отметил глава компании Фред Тиль.

По состоянию на 31 декабря 2023 г. на балансе Marathon находилось 15 174 BTC. Компания продала 704 BTC для покрытия операционных расходов и намерена реализовать часть своих активов в первой криптовалюте в будущем для поддержки ежемесячных сделок, управления казначейством и общих корпоративных целей.

В Гондурасе признали биткоин как расчетную единицу

В экономической зоне Próspera в Гондурасе официально признали биткоин как расчетную единицу. Другими словами, бизнес и население смогут устанавливать цены на товары и услуги в цифровом золоте.

Инициатива расширит финансовую свободу для физических лиц и бизнеса в регионе, согласно налоговому комиссару юрисдикции Хорхе Колиндресу.

«В ProsperaZEDE… люди должны быть свободны совершать транзакции, вести бухгалтерский учет и отчитываться о налогах в валюте по своему свободному выбору», — заявил чиновник.

По словам Колиндреса, резиденты еще не получили возможность платить налоги в биткоине. Он сослался на ограничение системы электронного правительства и ряд внешних регуляторных проблем. Обязательства будут выполняться в долларах США или гондурасской лемпире.

Próspera расположена на острове Роатан и имеет значительную автономию, а также собственные фискальные, регуляторные и правовые системы.