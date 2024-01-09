Курс валют на 9 января: доллар в обменниках прибавил пять копеек

Во вторник, 9 января, на наличном рынке курс доллара потерял 5 копеек в покупке и прибавил 7 копеек в продаже. Евро прибавило 3 копейки в покупке и 5 копеек в продаже.

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Валютный рынок

В обменниках доллар прибавил 5 копеек в покупке и не изменился в продаже. Курс евро вырос на 5 копеек в покупке и продаже.

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 38,40−39,30 грн. Евро покупают за 42,10 грн, а продают за 43,00 грн.

По данным валютного аукциона, на черном рынке (в обменниках) доллар торгуется за 39,30−39,40, евро — 42,85−43,10 грн.

Межбанк открылся в диапазоне 38,20−38,26 грн/$. Торги по евро проходят на уровне 41,85−41,91 грн/евро.

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