В декабре 2023 года украинский автопарк пополнили более 4,6 тыс. авто на аккумуляторных источниках питания (BEV), что почти втрое больше, чем годом ранее, сообщает Укравтопром.
За 2023 год украинский рынок электромобилей вырос почти в три раза
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Сколько куплено авто
Всего за весь 2023 год украинцы приобрели 37,6 тыс. авто, с нулевым уровнем выбросов или в 2,8 раза больше по сравнению с 2022 годом.
Легковых — более 36,8 тыс. ед., коммерческих — 770 ед.
Кроме общего роста рынка электромобилей, произошел рост на нем доли новых машин.
Если в 2022 году в регистрациях BEV доля новых автомобилей составляла 17%, то по итогам прошлого года — почти 20%.
Топ-5 новых электромобилей
- VW ID.4 — 2655 ед.;
- Dong Feng/ Honda M-NV — 559 ед.;
- VW ID.6 — 491 ед.;
- Honda eNS1 — 327 ед.;
- BYD Song — 189 ед.
Топ-5 впервые зарегистрированных в Украине подержанных электромобилей.
- Nissan Leaf — 5190 ед.;
- Tesla Model 3 — 3282 ед.;
- VW e-Golf — 3273 ед.;
- Tesla Model Y — 2171 ед.;
- VW ID.4 — 1740 ед.
Источник: Минфин
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