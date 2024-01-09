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9 января 2024, 9:05 Читати українською

За 2023 год украинский рынок электромобилей вырос почти в три раза

В декабре 2023 года украинский автопарк пополнили более 4,6 тыс. авто на аккумуляторных источниках питания (BEV), что почти втрое больше, чем годом ранее, сообщает Укравтопром.

В декабре 2023 года украинский автопарк пополнили более 4,6 тыс.

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Сколько куплено авто

Всего за весь 2023 год украинцы приобрели 37,6 тыс. авто, с нулевым уровнем выбросов или в 2,8 раза больше по сравнению с 2022 годом.

Легковых — более 36,8 тыс. ед., коммерческих — 770 ед.

Кроме общего роста рынка электромобилей, произошел рост на нем доли новых машин.

Если в 2022 году в регистрациях BEV доля новых автомобилей составляла 17%, то по итогам прошлого года — почти 20%.

Топ-5 новых электромобилей

  • VW ID.4 — 2655 ед.;
  • Dong Feng/ Honda M-NV — 559 ед.;
  • VW ID.6 — 491 ед.;
  • Honda eNS1 — 327 ед.;
  • BYD Song — 189 ед.

Топ-5 впервые зарегистрированных в Украине подержанных электромобилей.

  • Nissan Leaf — 5190 ед.;
  • Tesla Model 3 — 3282 ед.;
  • VW e-Golf — 3273 ед.;
  • Tesla Model Y — 2171 ед.;
  • VW ID.4 — 1740 ед.
Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей Ярослав Голобородько
Пишет на темы: Макроэкономика, фондовый рынок, криптовалюта
Источник: Минфин
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