За прошедшие сутки украинские защитники ликвидировали еще 820 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения потери россиян составляют около 365 990 военных убитыми. Об этом свидетельствуют данные Генштаба ВСУ.
Потери врага за 8 января: 820 российских оккупантов, 5 танков и 18 ракет
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Потери врага
- личного состава — около 365990 (+820) человек,
- танков — 6036 (+5) ед,
- боевых бронированных машин — 11203 (+9) ед,
- артиллерийских систем — 8672 (+6) ед,
- РСЗО — 954 (+1) ед,
- средства ПВО — 638 (+0) ед,
- самолетов — 329 (+0) ед,
- вертолетов — 324 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 6823 (+1),
- крылатые ракеты — 1805 (+18),
- корабли — 23 (+0) ед,
- подлодки — 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 11552 (+10) ед,
- специальная техника — 1333 (+5)
Источник: Минфин
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