Прибыли крупнейших банков США сокращаются из-за проблемных кредитов

Проблемные кредиты

Общая задолженность по неработающим кредитам в JPMorgan Chase, Bank of America, Wells Fargo и Citigroup вырастет по результатам четвертого квартала до $24,4 млрд, свидетельствует консенсус-прогноз аналитиков Bloomberg. Это почти на $6 млрд больше показателя конца 2022 года.

Однако текущий уровень неработающих кредитов все еще ниже пикового показателя в $30 млрд, который был зафиксирован в разгар пандемии.

По оценкам аналитиков, доходы банков в последнем квартале 2023 года сократились из-за непогашенных кредитов, а также длительного влияния более высоких процентных ставок, что повысило стоимость депозитов.

Коммерческая недвижимость, в частности ипотека на малозаполненные офисные площади, была одним из самых больших факторов, повлекших рост безнадежных долгов, говорится в материале.

Также в последнее время возросло количество просрочок по потребительским кредитам, в частности кредитными картами и автокредитами. Все это происходит на фоне сокращения отчислений банками в резервы по сравнению с пандемическим периодом.

За последние три месяца 2023 года доходы шести крупных банков, включая Goldman Sachs и Morgan Stanley, упали в среднем на 13% по сравнению с тем же периодом прошлого года.

Несмотря на это, инвесторы скупают акции банков, которые выросли на 20% с конца октября, согласно индексу KBW Nasdaq Bank. Толчком к ралли стал сигнал Федрезерву, что он, вероятно, закончил повышение процентных ставок.

12 января BofA, Citi, JPMorgan и Wells первыми из крупных банков обнародуют свои результаты за последние три месяца 2023 года.

Goldman Sachs и Morgan Stanley, чей бизнес больше направлен на инвестиционно-банковскую деятельность, торговлю и управление активами, отчитаются о результатах 16 января.