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9 января 2024, 11:37 Читати українською

Прибыли крупнейших банков США сокращаются из-за проблемных кредитов

Рост безнадежной задолженности может подорвать растущий оптимизм инвесторов по поводу перспектив крупнейших банков США, пишет The Financial Times.

рост безнадежной задолженности может подорвать растущий оптимизм инвесторов по поводу перспектив крупнейших банков США, пишет The Financial Times.
Фото:depositphotos

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Проблемные кредиты

Общая задолженность по неработающим кредитам в JPMorgan Chase, Bank of America, Wells Fargo и Citigroup вырастет по результатам четвертого квартала до $24,4 млрд, свидетельствует консенсус-прогноз аналитиков Bloomberg. Это почти на $6 млрд больше показателя конца 2022 года.

Однако текущий уровень неработающих кредитов все еще ниже пикового показателя в $30 млрд, который был зафиксирован в разгар пандемии.

По оценкам аналитиков, доходы банков в последнем квартале 2023 года сократились из-за непогашенных кредитов, а также длительного влияния более высоких процентных ставок, что повысило стоимость депозитов.

Коммерческая недвижимость, в частности ипотека на малозаполненные офисные площади, была одним из самых больших факторов, повлекших рост безнадежных долгов, говорится в материале.

Также в последнее время возросло количество просрочок по потребительским кредитам, в частности кредитными картами и автокредитами. Все это происходит на фоне сокращения отчислений банками в резервы по сравнению с пандемическим периодом.

За последние три месяца 2023 года доходы шести крупных банков, включая Goldman Sachs и Morgan Stanley, упали в среднем на 13% по сравнению с тем же периодом прошлого года.

Несмотря на это, инвесторы скупают акции банков, которые выросли на 20% с конца октября, согласно индексу KBW Nasdaq Bank. Толчком к ралли стал сигнал Федрезерву, что он, вероятно, закончил повышение процентных ставок.

12 января BofA, Citi, JPMorgan и Wells первыми из крупных банков обнародуют свои результаты за последние три месяца 2023 года.

Goldman Sachs и Morgan Stanley, чей бизнес больше направлен на инвестиционно-банковскую деятельность, торговлю и управление активами, отчитаются о результатах 16 января.

Источник: Минфин
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