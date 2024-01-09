Банки выдали льготные кредиты бизнесу еще на 2,2 млрд грн

За прошлую неделю в рамках Государственной программы «Доступные кредиты 5−7−9%» предприниматели получили от уполномоченных банков 465 льготных кредитов на общую сумму 2,2 млрд грн, в том числе от банков государственного сектора экономики — 361 кредит на сумму 1,2 млрд гривен. Об этом говорится в сообщении Министерства финансов.

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Кредитование бизнеса

За время действия военного положения в Украине заключено 44 607 таких кредитных договоров на общую сумму 179,4 млрд грн (в том числе с банками государственного сектора — 33 394 на 91,6 млрд грн).

На что выдавали кредиты

На инвестиционные цели — 12,62 млрд грн;

Как антикризисные кредиты — 8,81 млрд грн;

Как рефинансирование предварительно полученных кредитов — 3,73 млрд грн;

Кредиты для сельскохозяйственных товаропроизводителей — 36,42 млрд грн;

На антивоенные цели — 58,23 млрд грн.

Напомним

Всего с момента старта программы субъекты предпринимательства получили 79 429 кредитов на общую сумму 269,1 млрд грн, из которых 53 870 — от банков государственного сектора экономики на 118,2 млрд гривен.