Китайский финансовый конгломерат Zhongzhi Enterprise подал заявление о банкротстве

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Банкротство компании

В заявлении, поданном в суд Пекина, финкомпания заявила, что не имеет возможности погасить долги.

Еще в ноябре Zhongzhi сообщала инвесторам, что балансовая стоимость ее активов, по результатам аудита, составляет 200 млрд юаней ($28 млрд), а обязательства — порядка 460 млрд юаней.

Zhongzhi была одним из крупнейших частных игроков на китайском рынке управления состояниями (wealth management) и на пике своей деятельности управляла активами на сумму более $140 млрд.

Крах компании, занимавшей центральное место в теневой банковской системе КНР, связан, в частности, со спадом на рынке недвижимости и усиливает опасения, что и другие представители финсектора могут испытывать сложности, пишет FT.