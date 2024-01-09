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9 января 2024, 8:53 Читати українською

Нацбанк ввел нормативы ликвидности для банковских групп

Нацбанк ввел пруденциальные нормативы ликвидности на консолидированной основе — коэффициенты покрытия ликвидностью (LCRк) и чистого стабильного финансирования (NSFRк). Эти нормативы для банков введены в Украине в 2018 и 2019 годах соответственно. Об этом говорится в сообщении регулятора.

Нацбанк ввел пруденциальные нормативы ликвидности на консолидированной основе — коэффициенты покрытия ликвидностью (LCRк) и чистого стабильного финансирования (NSFRк).
Фото:depositphotos

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Что известно о нормативах

Внедрение нормативов LCR и NSFR для банковских групп является очередным шагом к приближению нормативно-правовых актов Нацбанка к стандартам Европейского Союза.

Норматив LCRк отображает минимально необходимый уровень ликвидности банковской группы для покрытия чистого ожидаемого оттока денежных средств в течение 30 календарных дней с учетом стресс-сценария, NSFRк — минимально необходимый уровень стабильного финансирования банковской группы на горизонте в один год.

Предусмотрено поэтапное внедрение новых требований:

  • до 1 октября 2024 г. банки, которые являются ответственными лицами банковских групп, должны разработать внутригрупповые положения по расчету коэффициентов LCRк и NSFRк;
  • с 1 октября 2024 г. начнется полугодовой тестовый период расчета LCRк и NSFRк, с учетом результатов которого будет рассматриваться вопрос об отмене нормативов текущей ликвидности (Н5к) и краткосрочной ликвидности (Н6к);
  • с 1 апреля 2025 года банковские группы должны соблюдать нормативное значение LCRк и NSFRк в размере не менее 100%.

Соответствующие изменения в Положение о порядке регулирования деятельности банковских групп, а также уточняющие изменения в Инструкцию о порядке регулирования деятельности банков Украины утверждены постановлением правления Национального банка от 5 января 2024 № 2, которое вступает в силу с 1 апреля 2024 года.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей Ярослав Голобородько
Пишет на темы: Макроэкономика, фондовый рынок, криптовалюта
Источник: Минфин
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