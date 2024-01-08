Курс валют на вечер 8 января: евро и доллар выросли на межбанке

К закрытию межбанка курс доллара вырос на 5 копеек в покупке и на 6 в продаже. Евро выросло на 11 копеек в покупке и на 12 в продаже.

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Валюта Открытие 8 января Закрытие 8 января Изменения доллар 38,15/38,20 38,20/38,26 5/6 евро 41,75/41,80 41,86/41,92 11/12

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 38,45−39,23 грн. Евро покупают за 42,07 грн., а продают за 42,95 грн.

По данным валютного аукциона, на черном рынке (в обменниках) доллар торгуется за 39,25−39,40, евро — 42,80−43,05 грн.

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