К закрытию межбанка курс доллара вырос на 5 копеек в покупке и на 6 в продаже. Евро выросло на 11 копеек в покупке и на 12 в продаже.
Курс валют на вечер 8 января: евро и доллар выросли на межбанке
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Открытие 8 января
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Закрытие 8 января
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Изменения
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38,15/38,20
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38,20/38,26
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5/6
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41,75/41,80
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41,86/41,92
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11/12
На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 38,45−39,23 грн. Евро покупают за 42,07 грн., а продают за 42,95 грн.
По данным валютного аукциона, на черном рынке (в обменниках) доллар торгуется за 39,25−39,40, евро — 42,80−43,05 грн.
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Источник: Минфин
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