Акции Boeing рухнули на 11% на фоне новой аварии самолета MAX

Акции Boeing резко упали после новой аварии с самолетом MAX и запретом полетов в США на аналогичных судах. Если смотреть на недельный график, то бумаги рухнули на 11,47%.

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На премаркете стоимость акции Boeing составляет $227,77, к аварии цена была на уровне $248.

Что произошло с самолетом

Самолет Boeing 737 MAX 9 авиакомпании Alaska Airlines совершил вынужденную посадку в аэропорту Портленда 5 января после потери части фюзеляжа в воздухе на высоте около 5 км. Никто из пассажиров не пострадал. Авиаперевозчик получил самолет от Boeing в ноябре 2023 года.

Акции Alaska Air Group (NYSE: ALK) также упали на 4,2%.

После инцидента Федеральная авиационная администрация приказала временно запретить полеты примерно 171 самолету 737 MAX 9.

Проблемный Boeing MAX

Напомним, что это уже не первая история с самолетами Boeing MAX. В 2018 и 2019 годах самолеты этого поколения потерпели трагические авиакатастрофы, тогда погибло много людей.