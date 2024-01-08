Киевстар ТВ отменяет следующую плату за пакет в январе

С 1 по 31 января 2024 года «Киевстар ТВ» отменяет следующую плату за ТВ-пакет в знак благодарности за поддержку и доверие пользователей во время хакерской атаки, осуществленной на «Киевстар» 12 декабря 2023 года. Об этом сообщила пресс-служба мобильного оператора.