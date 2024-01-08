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8 января 2024, 17:44 Читати українською

Киевстар ТВ отменяет следующую плату за пакет в январе

С 1 по 31 января 2024 года «Киевстар ТВ» отменяет следующую плату за ТВ-пакет в знак благодарности за поддержку и доверие пользователей во время хакерской атаки, осуществленной на «Киевстар» 12 декабря 2023 года. Об этом сообщила пресс-служба мобильного оператора.

С 1 по 31 января 2024 года «Киевстар ТВ» отменяет следующую плату за ТВ-пакет в знак благодарности за поддержку и доверие пользователей во время хакерской атаки, осуществленной на «Киевстар» 12 декабря 2023 года.

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Отмена платы

Отмечается, что отмена платы распространяется на основные пакеты Киевстар Т В: «Базовый», «Семейный», «Премиум HD», «Благотворительный», «Стартовый», «Базовый 2020», «Семейный 2020», «Премиум HD 2020», «Выгодный», «Минимальный 2019», «Удобный», «Оптимальный», «Комфортный» и «Максимальный HD».

«Пользователям не нужно совершать дополнительных действий, чтобы регулярный платеж не списался. Об отмене платы абоненты дополнительно будут проинформированы SMS», — подчеркнули в компании.

Источник: Минфин
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Комментарии - 3

+
0
Takida
Takida
8 января 2024, 19:11
#
Ну что сказать , могли бы компенсировать пару тройку дней и все . Но действия Киевстар в данной ситуации заслуживает только уважения !
+
0
veritas69
veritas69
8 января 2024, 19:19
#
Конечно, молодцы. Но из моего круга знакомых этим никто не пользуется. Это как добавить еще 1000 бесплатных смс на месяц. Бесполезно
+
0
Takida
Takida
8 января 2024, 19:56
#
А ,не обратил внимания ,это ТВ. Ну ничего ,на звонки они на месяц подвинулись.
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