С 1 по 31 января 2024 года «Киевстар ТВ» отменяет следующую плату за ТВ-пакет в знак благодарности за поддержку и доверие пользователей во время хакерской атаки, осуществленной на «Киевстар» 12 декабря 2023 года. Об этом сообщила пресс-служба мобильного оператора.
Киевстар ТВ отменяет следующую плату за пакет в январе
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Отмена платы
Отмечается, что отмена платы распространяется на основные пакеты
«Пользователям не нужно совершать дополнительных действий, чтобы регулярный платеж не списался. Об отмене платы абоненты дополнительно будут проинформированы SMS», — подчеркнули в компании.
Источник: Минфин
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