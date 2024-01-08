BlackRock собирается уволить около 600 сотрудников

Компания BlackRock сократит штат на около 3% на фоне возможного одобрения заявки на спотовый биткоин -ETF Комиссией по ценным бумагам и биржам США. Об этом сообщает Fox Business со ссылкой на людей, знакомых с вопросом.

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Кого коснутся увольнения

Увольнения коснутся примерно 600 работников, узнали журналисты. Также они заявили, что внутри компании сокращения называют «рутинными».

«Одним из возможных стимулов для увольнений является то, что BlackRock, после многих лет бурного роста активов под управлением, вступает в более зрелую фазу своего бизнеса», — говорится в сообщении Fox Business. Читайте: BlackRock подала заявку на спотовый ETF на Ethereum

Кроме того, в заявлении сказано, что средства, сэкономленные в результате сокращения штата, направят на расширение бизнеса, что способствует росту, например, инвестирование в технологии и так называемые «альтернативные продукты» в противовес акциям и облигациям.

Ранее компания BlackRock добавила тикер в заявку на регистрацию спотового биткоин-ETF.