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8 января 2024, 15:55 Читати українською

Ark Invest продала акции Coinbase на $46 млн: проводят диверсификацию портфелей

В период с 3 по 5 января компания Кэти Вуд ARK Invest продала акции криптовалютной биржи Coinbase на $46 млн. Всего фирма распродала более 300 тыс акций. Об этом пишет СoinDesk.

В период с 3 по 5 января компания Кэти Вуд ARK Invest продала акции криптовалютной биржи Coinbase на $46 млн.

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По имеющимся данным, ARK Invest проводит ребалансировку инвестиционных портфелей в биржевых фондах (ETF), принадлежащих компании. Руководство фирмы стремится, чтобы ни один из активов не превышал 10% стоимости ETF.

Быстрый рост акций Coinbase создал необходимость продажи ценных бумаг на бирже для соответствия упомянутым требованиям. На прошлой неделе COIN закрыл торги на отметке в $153,98.

После недавних продаж акций Coinbase компания практически достигла заданного баланса в инвестиционном портфеле. Доля ценных бумаг на бирже составляет 10,04% от общей стоимости фонда ARKK. Еще один ETF компании — ARKW — имеет акции Coinbase, на которые приходится 10,37% от его суммарных активов.

На этом фоне исключением является биржевой фонд Fintech Innovation (ARKF). На его счету есть акции Coinbase, составляющие 13,41% от общей стоимости ETF.

К теме: Фонд Кэти Вуд продал акции Coinbase на $25 млн и купил Tesla

Источник: Минфин
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