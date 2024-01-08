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8 января 2024, 14:58 Читати українською

Чехия увеличила выплаты на жилье для украинских беженцев

В Чехии с 1 января увеличили выплаты на жилье для уязвимых лиц с временной защитой. Повышение финансирования будет касаться более 60 тысяч украинских беженцев. Это предусмотрено поправками к закону Lex Ukrajina, вступившими в силу с начала года, сообщает РБК-Украина со ссылкой на proukrainu.blesk.cz .

В Чехии с 1 января увеличили выплаты на жилье для уязвимых лиц с временной защитой.
Фото: visitukraine.today

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Как изменятся выплаты

С 1 января 2024 г. в Чехии повысили выплаты на жилье для украинских беженцев из категории уязвимых лиц. Ожидается, что увеличенную компенсацию жилья получат около 66 тысяч человек с временной защитой.

В частности, в зарегистрированном жилье на одного человека будет выплачиваться 6000 крон (244 евро), в незарегистрированном — 4800 крон (195 евро). До сих пор выплаты были вдвое меньше — 3000 и 2400 крон соответственно. Максимальная выплата для семьи из 5 и более человек — 30 000 (1222 евро) и 24 000 крон (978 евро).

«Увеличение расходов на жилье для группы уязвимых лиц среди беженцев с временной защитой является ключевым. Мотивация иностранцев искать жилье в зависимости от их дохода и ситуации будет способствовать их лучшей интеграции в Чехии», — отметил министр труда и социальных дел Мариан Юречка.

Читайте: Чехия хочет изменить условия временной защиты украинцев

В настоящее время уязвимые лица имеют право на бесплатное жилье от государства неограниченное время, тогда как другие беженцы — всего 150 дней. С 1 сентября 2024 все категории людей с временной защитой смогут проживать в предоставленном государством жилье до 90 дней. После истечения этого срока беженцам нужно будет выехать из бесплатного жилья и арендовать квартиру или комнату самостоятельно.

С 1 января обратиться за бесплатным государственным гуманитарным жильем можно будет только в KACPU (Региональный центр помощи Украине) в городе Острава. Оттуда беженцев расселят в регионы, где будут свободные места. Выбирать тип жилья или населенный пункт нельзя.

Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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0
youknow
youknow
8 января 2024, 15:40
#
Але в Україні залишають без допомоги (це приблизно по 49 євро на одну особу), якщо ВПО мають у власності житлове приміщення понад 13,65 м², на неокупованій території. Смішно. Якось Європі байдуже чи є у українців житло на неокупованих територіях, та яка площа. До того ж виїхали більш заможні.
Здебільш біженці знаходяться за кордоном, в Україні лише 4,87 млн зареєстрованих ВПО.
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