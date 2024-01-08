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8 января 2024, 14:36 Читати українською

Цены на АЗС: автогаз подешевел еще на 50 копеек

За выходные с 5 по 8 января средняя розничная цена на автогаз уменьшилась на 45 копеек, до 29,06 грн/л. Об этом сообщает enkorr со ссылкой на данные ценового мониторинга рынка «Консалтинговой группы «А-95».

За выходные с 5 по 8 января средняя розничная цена на автогаз уменьшилась на 45 копеек, до 29,06 грн/л.

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Как изменились цены

На автозаправочных станциях ОККО, WOG и SOCAR литр этого вида горючего подешевел на 50 копеек — до 29,99 грн/л (на ОККО и SOCAR) и 29,98 грн/л (на WOG) соответственно.

На станциях «Укрнафты» цена на газ уменьшилась больше, на 1,5 гривны — до 28,4 грн/л. Сеть UPG за прошедшие выходные сбросила на этот вид горючего 61 копейку — до 28,63 грн/л.

Такие сети, как VostokGaz, KLO, Amic, снизили цену на автогаз на 30−68 копеек — до 28,99 49 грн/л, 29,29 грн/л и 28,88 грн/л соответственно.

На АЗС остальных сетей он подешевел на 0,25−1 грн и теперь продается за 26,95−29,99 грн/л.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей Ярослав Голобородько
Пишет на темы: Макроэкономика, фондовый рынок, криптовалюта
Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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Cheff spakuxa, Kiev
Cheff spakuxa, Kiev
8 января 2024, 15:16
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Согласен видел лично…
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