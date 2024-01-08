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8 января 2024, 12:39 Читати українською

В ЕЦБ объявили тендеры на 1,1 млрд евро на разработку цифрового евро

Европейский центральный банк объявил пять тендеров на предоставление услуг, связанных с компонентами проекта цифрового евро на общую сумму в 1,1 млрд евро. Об этом говорится на сайте ЕЦБ.

Европейский центральный банк объявил пять тендеров на предоставление услуг, связанных с компонентами проекта цифрового евро на общую сумму в 1,1 млрд.

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В релизе отмечают, что задача для сторонних компаний не будет включать основную систему расчетов в CBDC, которая будет «обеспечена внутренними ресурсами».

Тендеры предполагают заключение соглашений по обеспечению готовности ЕС к началу разработки цифрового евро в будущем. Однако решение о выпуске цифрового евро не будет принято до завершения законодательного процесса в Европейском Союзе.

Рамочные соглашения, заключенные в результате этой процедуры, относятся только к некоторым цифровым услугам, связанным с цифровым евро. Другие компоненты, такие как расчеты по платежам, будут снабжаться внутренними источниками в пределах Евросистемы.

Источник: Минфин
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Комментарии - 2

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SkrudjMacduck
SkrudjMacduck
8 января 2024, 12:51
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Центробанки упираються проти CBDC оскільки це дуже близько до емісії. Компанія випускає CBDCна умовний лярд баксів, збирає з людей той лярд і баланс, наче б то є, але компанія вкладає той лярд грошей в трежаки і вже уряд США пускає отримані гроші в економіку. І виходить, що замість одного лярду грошей циркулюють два лярди. Так само з кредитами, за якими немає депозитів, це призвело до іпотечної кризи в США.
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Злий Інвестор
Злий Інвестор
8 января 2024, 13:52
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Немає ніякої проблеми фіатний міліард вивести з системи. Центробанки через CBDC не упираються, а скоріше навпаки. Проблема CBDC в тому, що Центробанки збираються використовувати ці валюти так само, як і фіатні, тобто постійно збільшуючи емісію за потреби. Тому для користувачів вони не несуть жодних бонусів, що автоматично ускладнює впровадження.
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