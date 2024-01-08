В ЕЦБ объявили тендеры на 1,1 млрд евро на разработку цифрового евро

Европейский центральный банк объявил пять тендеров на предоставление услуг, связанных с компонентами проекта цифрового евро на общую сумму в 1,1 млрд евро. Об этом говорится на сайте ЕЦБ.

►Подписывайтесь на страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

В релизе отмечают, что задача для сторонних компаний не будет включать основную систему расчетов в CBDC, которая будет «обеспечена внутренними ресурсами».

Тендеры предполагают заключение соглашений по обеспечению готовности ЕС к началу разработки цифрового евро в будущем. Однако решение о выпуске цифрового евро не будет принято до завершения законодательного процесса в Европейском Союзе.

Рамочные соглашения, заключенные в результате этой процедуры, относятся только к некоторым цифровым услугам, связанным с цифровым евро. Другие компоненты, такие как расчеты по платежам, будут снабжаться внутренними источниками в пределах Евросистемы.