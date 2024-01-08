Минэнерго: Из-за непогоды в Украине обесточены почти 400 населенных пунктов

Из-за ухудшения погодных условий, в частности, налипания мокрого снега и гололеда, в Украине обесточены около 400 населенных пунктов. Об этом сообщает пресс-служба Министерства энергетики.

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Самая сложная ситуация на Днепропетровщине — без электроэнергии остались более 200 населенных пунктов.

В Кривом Роге, в частности, без света более 15 тысяч абонентов. Котельные и насосные станции работают на генераторах. Из-за обледенения линий не работают трамваи и троллейбусы.

В Кировоградской области обесточено около 80 населенных пунктов. В Одесской и Николаевской областях — 58 и 54 населенных пункта соответственно.

Почти 9 тысяч абонентов из-за непогоды остались без света в Киевской области.