Курс валют на 8 января: доллар в банках подскочил на 15 копеек, а в обменниках подешевел

В понедельник, 8 января, на наличном рынке курс доллара прибавил 5 копеек в покупке и 15 копеек в продаже. Евро подешевел на 2 копейки в покупке и прибавило 7 копеек в продаже.

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Валютный рынок

В обменниках доллар потерял 10 копеек в покупке и 15 копеек в продаже. Курс евро не изменился в покупке и прибавил 2 копейки в продаже.

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 38,45−39,25 грн. Евро покупают за 42,03 грн, а продают за 42,97 грн.

По данным валютного аукциона, на черном рынке (в обменниках) доллар торгуется за 39,20−39,35, евро — 42,75−43,02 грн.

Межбанк открылся в диапазоне 38,15−38,20 грн/$. Торги по евро проходят на уровне 41,75−41,80 грн/евро.

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