Более 300 тысяч новых фопов открылось в 2023 году

Более 300 тысяч регистраций новых фоп и 37 тысяч новых компаний было зафиксировано в Украине за 2023 год. Наиболее популярными сферами стали розничная и оптовая торговля, ИТ и индивидуальные услуги. Об этом сообщает Опендатабот, ссылаясь на данные собственного исследования Единого государственного реестра.

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Количество фопов растет

304 048 новых регистраций фоп было зафиксировано в Украине по состоянию на 29 декабря 2023 года. Количество новых бизнесов превысило показатели 2021 года на 7%.

Самыми популярными среди новых фопов в 2023 были такие сферы, как:

Розничная торговля

ИТ

Предоставление других индивидуальных услуг

Оптовая торговля

Деятельность по обеспечению блюдами и напитками.

Среди новых фопов, предоставляющих индивидуальные услуги, наиболее востребованными были парикмахерские и салоны красоты — 18 059 новых бизнесов.

Киев оказался лидером по количеству новых регистраций фоп — 14.18% новых дел. Днепропетровская (8,97%) и Львовская области (7,73%) занимают второе и третье места по количеству новых предпринимателей.

Заметим, что место регистрации бизнеса может отличаться от фактического места деятельности.

Сколько новых компаний открылось за неполный 2023 год

В отличие от фопов, новые компании открываются не так часто и еще не дошли до начала полномасштабного вторжения.

37 297 новых компаний было открыто за 2023 год. Это на треть меньше, чем в 2021 году, когда было зарегистрировано 56267 новых бизнесов.

Самыми популярными сферами новых компаний стали оптовая торговля, деятельность общественных организаций и предоставление социальной помощи.

Где больше всего регистрировали фоп

Как и в случае с открытиями фопов, больше новых компаний регистрировали в столице, на Днепропетровщине и Львовщине. На эти три региона приходится около половины регистраций новых дел.