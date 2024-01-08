За прошедшие сутки украинские защитники ликвидировали еще 440 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения потери россиян составляют около 365 170 военных убитыми. Об этом свидетельствуют данные Генштаба ВСУ.
Потери врага за 7 января: 440 российских оккупантов, 9 танков и 11 БПЛА
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Потери врага
- личного состава — около 365170 (+440) человек,
- танков — 6031 (+9) ед,
- боевых бронированных машин — 11194 (+14) ед,
- артиллерийских систем — 8666 (+13) ед,
- РСЗО — 953 (+2) ед,
- средства ПВО — 638 (+1) ед,
- самолетов — 329 (+0) ед,
- вертолетов — 324 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 6822 (+11),
- крылатые ракеты — 1787 (+1),
- корабли /катера — 23 (+0) ед,
- подлодки — 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 11542 (+19) ед,
- специальная техника — 1328 (+1)
Источник: Минфин
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