Индийский магнат Адани снова стал самым богатым человеком Азии

Индийский миллиардер Гаутам Адани вернул себе первое место в рейтинге самых богатых людей Азии с состоянием $97,6 млрд. Об этом пишет агентство Bloomberg.

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Адани отобрал лидерство у другого индуса Мукеша Амбани, чье состояние оценивается в $97 млрд.

Расследование против Адани

За день состояние Адани выросло на $7,7 млрд после того, как Верховный суд Индии принял решение прекратить все дела в отношении миллиардера, которые были возбуждены в прошлом году после скандального расследования американской компании Hindenburg Research.

В опубликованном отчете расследователей указывалось на многочисленные злоупотребления в компаниях магната.

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После публикации отчета акции компаний Адани рухнули, и он потерял за два дня $45 млрд.

В общей сложности Adani Group потеряла более $150 млрд рыночной стоимости в прошлом году и потратила месяцы на то, чтобы вернуть инвесторов, кредиторов, погасить долги и смягчить опасения регуляторов.