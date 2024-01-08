Национальный банк в декабре 2023 года применил к пяти банкам и 18 небанковским финансовым учреждениям меры влияния за нарушение законодательства в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, а также требований валютного законодательства. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.
Нарушения финмониторинга: НБУ применил меры влияния к 5 банкам и 18 небанкам
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Какие банки оштрафованы
- Окси Банк получил штраф в 20,051 млн грн.
- Аккордбанк получил штраф в 15 млн 422 тыс.
- Универсал Банк получил штраф в размере 10,451 млн грн.
- МТБ Банк получил штраф в размере 10,4 млн грн.
- Коминбанк получил штраф в размере 10 млн грн.
Источник: Минфин
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