Нарушения финмониторинга: НБУ применил меры влияния к 5 банкам и 18 небанкам

Национальный банк в декабре 2023 года применил к пяти банкам и 18 небанковским финансовым учреждениям меры влияния за нарушение законодательства в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, а также требований валютного законодательства. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.