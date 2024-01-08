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8 января 2024, 8:38 Читати українською

В 2023 году хакеры из Северной Кореи похитили криптовалюты на $600 млн — исследование

В прошлом году северокорейские хакеры похитили $600 млн в виде криптовалюты. Возможно, эта сумма вырастет до $700 млн, если будет подтверждено происхождение еще двух последних хакерских атак-2023. Об этом стало известно из нового исследования TRM Labs, пишет Дело.

В прошлом году северокорейские хакеры похитили $600 млн в виде криптовалюты.
Фото:depositphotos

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За год показатель мировой киберпреступности с КНДР упал на 30%, поскольку в 2022 году показатель краж составил $850 млн.

«Все равно Северная Корея ответственна за почти треть всех средств, которые в 2023 году были похищены из крипторсчетов», — говорят в TRM Labs.

По словам аналитиков, КНДР проводит взломы, что в среднем в десять раз убыточнее, чем атаки, связанные с другими странами. В целом с 2017 года хакеры Пхеньяна украли криптовалюты на сумму почти $3 млрд.

«Северная Корея проводит почти все свои атаки, скомпрометировав частные ключи и исходные фразы, которые являются критически важными элементами безопасности цифровых кошельков. Хакеры переводят цифровые активы жертв в адреса кошельков, контролируемые северокорейскими оперативниками. валюту с помощью внебиржевых брокеров», — объясняют в TRM Labs.

Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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preyvanamor
preyvanamor
8 января 2024, 9:56
#
«скомпрометувавши приватні ключі та вихідні фрази»?
ЩО?
покажіть мені, де регулярно знаходити таких лохів, яких постійно «компрометують» хакери з пн. кореї роками! здавалось би, що за стільки то років існування крипти вже всі би мали навчитись нею користуватись, ще й враховуючи, що криптою майже завжди користуються обізнані з технологіями люди і всякі там погромісти, але нє, але все ще ключі компрометуються, вихідні фрази витікають…
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