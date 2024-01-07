Дефицита в финансировании военных нет — Гетманцев

Дефицита в финансировании военных на 2024 год нет. Об этом заявил глава финансового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев .

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Нардеп сообщил, что принимал участие в обсуждении законопроекта о мобилизации в оборонном комитете ВР и в части финансов парламент пытается найти баланс между запросом военных и возможностями общества.

В то же время, Гетманцев заверил, что никакого дефицита в финансировании военных на 2024 год (с учетом имеющегося количества) нет.

«А с выплатами военным все ок. Было. Есть и будет», — написал он.