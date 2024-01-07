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7 января 2024, 12:32 Читати українською

Польские фермеры и правительство договорились о разблокировании «Шегини-Медика»

Подкарпатская воевода Тереза Кубас-Гул объявила о подписании соглашения между министром сельского хозяйства Чеславом Секерским и представителями движения «Обманутое село», чтобы те приостановили блокировку пункта пересечения границы с Украиной. Об этом пишет «Европейская правда».

Подкарпатская воевода Тереза Кубас-Гул объявила о подписании соглашения между министром сельского хозяйства Чеславом Секерским и представителями движения «Обманутое село», чтобы те приостановили блокировку пункта пересечения границы с Украиной.

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Министр пообещал удовлетворить все требования фермеров: субсидии на кукурузу в размере одного миллиона злотых, увеличение кредитования на 2,5 миллиарда злотых и сохранение размера сельскохозяйственного налога на уровне 2023 года.

Согласно соглашению, блокирование пункта пропуска в Медице должно быть приостановлено. В то же время до какого времени — не указывают.

Напомним, фермеры из «Обманутого села» начали блокировать переход в Медице с 23 ноября этого года. 24 декабря они заявили, что приостановят свою акцию протеста до начала января, а в случае выполнения их требований могут ее и не возобновить. Но 4 января блокада все же возобновилась.

Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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mantis05
mantis05
7 января 2024, 14:49
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В это же время, потери за время блокировки для с/х производителей из Польши, составили 822 ляма злотых. Пришлось на НГ отказываться от польских товаров, айайай, какая беда.
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