Польские фермеры и правительство договорились о разблокировании «Шегини-Медика»

Подкарпатская воевода Тереза Кубас-Гул объявила о подписании соглашения между министром сельского хозяйства Чеславом Секерским и представителями движения «Обманутое село», чтобы те приостановили блокировку пункта пересечения границы с Украиной. Об этом пишет «Европейская правда».

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Министр пообещал удовлетворить все требования фермеров: субсидии на кукурузу в размере одного миллиона злотых, увеличение кредитования на 2,5 миллиарда злотых и сохранение размера сельскохозяйственного налога на уровне 2023 года.

Согласно соглашению, блокирование пункта пропуска в Медице должно быть приостановлено. В то же время до какого времени — не указывают.

Напомним, фермеры из «Обманутого села» начали блокировать переход в Медице с 23 ноября этого года. 24 декабря они заявили, что приостановят свою акцию протеста до начала января, а в случае выполнения их требований могут ее и не возобновить. Но 4 января блокада все же возобновилась.