НБУ за неделю снизил продажу валюты

Чистая продажа долларов Национальным банком на этой неделе сократилась до $789,3 млн с $891,8 млн в последнюю неделю прошлого года. Об этом свидетельствуют данные регулятора.

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В первой половине недели покупка валюты клиентами банков росла: с минимальных $56,52 млн в понедельник до $202,69 млн в среду.

В результате НБУ в среду ослабил официальный курс гривны на 0,08%, или на 3 копейки — до нового минимума 38,1159 грн/$1.

Однако в четверг спрос слегка ослаб, в результате курс укрепился на 0,20%, или на 7 копеек, до 38,0412 грн/$1, а в пятницу, в последний день торгов, гривна снова немного ослабла — на 0,10 %, или 3 копейки, до 38,0775 грн/$.

В целом с понедельника доллар подорожал на 0,20%, а с момента перехода Нацбанка в режим управляемой гибкости доллар стал дороже на 4,13%, или 1 грн 51 коп.

На наличном рынке в пятницу доллар подорожал сразу на 1% — до 39,49 грн/$1, вернувшись в предновогоднюю динамику после отскока в первые дни года.

В целом по итогам декабря чистая продажа НБУ выросла примерно до $3,57 млрд с $2,46 млрд в ноябре, $3,34 млрд в октябре и $2,69 млрд в сентябре.