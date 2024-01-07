За последние сутки украинские защитники уничтожили около 860 оккупантов. Об этом свидетельствуют данные Генштаба ВСУ.
Потери врага за сутки: еще более 800 солдат и 4 танка
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Общие боевые потери противника
- личного состава — около 364730 (+860) человек
- танков — 6022 (+4) ед
- боевых бронированных машин — 11180 (+22) ед
- артиллерийских систем — 8653 (+36) ед
- РСЗО — 951 (+1) ед
- средства ПВО — 637 (+4) ед
- самолетов — 329 (+0) ед
- вертолетов — 324 (+0) ед
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 6811 (+24)
- крылатые ракеты — 1786 (+0)
- корабли /катера — 23 (+0) ед
- подлодки — 1 (+0) ед
- автомобильной техники и автоцистерн — 11523 (+45) ед
- специальная техника — 1327 (+10)
Источник: Минфин
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