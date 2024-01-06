Стартап JobCannon привлек $500 тыс инвестиций: сервис предоставляет услуги рекрутинга на основе ИИ

Украинско-британский стартап JobCannon, разработавший платформу рекрутинга на основе искусственного интеллекта, привлек $500 тысяч инвестиций от венчурного фонда Whitehill Capital. Об этом пишет AIN.

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Денежные средства будут использованы для разработки продукта, имплементации технологических решений и выхода компании на глобальный рынок корпоративного рекрутинга.

Стартап был основан в 2022 году и быстро превратился из небольшой команды в компанию в 35 специалистов. JobCannon использует искусственный интеллект для упрощения поиска работы и поиска лучших кандидатов для работодателей.

Whitehill Capital — это венчурная компания из Казахстана, инвестирующая в технологические стартапы на ранних стадиях развития, имеющих большой потенциал роста.