OpenAI запускает онлайн-магазин чат-ботов, созданных пользователями

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ChatGPT — это большая языковая модель, способная генерировать текст, переводить языки, писать разные виды творческого контента и информативно отвечать на вопросы. OpenAI позволяет пользователям создавать свои версии ChatGPT без необходимости знать код. Для этого достаточно предоставить чат-боту инструкции и список информации, которую он должен знать и выполнять.

В онлайн-магазине OpenAI люди смогут найти индивидуальные чат-боты, созданные другими пользователями. Например, можно найти чат-бот, который поможет ребенку выучить математику, или чат-бот, который будет придумывать рецепты коктейлей. Пользователи также смогут зарабатывать деньги на своих чат-ботах, продавая их в магазине.

Запуск магазина был запланирован на ноябрь 2023 года, но OpenAI отложила его из-за увольнения CEO компании Сэма Альтмана, вернувшегося впоследствии на должность.