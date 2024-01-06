SpaceX обвиняют в незаконном увольнении работников: компания подала в суд

Компания SpaceX подала иск в суд на Национальное управление по трудовым отношениям (NLRB) после того, как это ведомство обвинило компанию в незаконном увольнении восьми сотрудников за критику основателя компании Илона Маска. Об этом пишет The Verge.

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В своем иске SpaceX заявляет, что рассмотрение дела в NLRB нарушает конституционное право компании на суд присяжных. SpaceX просит суд приостановить расследование NLRB, пока не будет решен этот вопрос.

Слушание NLRB по делу SpaceX назначено на 5 марта, однако его могут перенести в случае удовлетворения апелляции компании.

NLRB начало расследование, подозревая, что SpaceX незаконно уволила группу сотрудников за критику высказываний Илона Маска, опубликованную в открытом письме.

Сотрудники писали о серии твитов Маска, которые он сделал в 2020 году. Они утверждают, что многие сообщения миллиардера якобы носили сексуальный характер. По словам работников, заявления Маска противоречат политике компании по разнообразию и ненадлежащему поведению на рабочем месте, поэтому призвали SpaceX осудить их.

Компанию также обвинили в том, что она «пренебрежительно» относилась к авторам письма и угрожала им увольнением.