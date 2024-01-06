Правительство выставит на приватизацию 66% ТРЦ Ocean Plaza

Минфин - Курсы валют Украины

Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСАГО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Каталог брокеров
Инвестиционные предложения
Академия
Криптовалюта
Каталог криптобирж
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
КриптовалютаКаталог криптобирж
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобирж
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

6 января 2024, 9:19 Читати українською

Правительство выставит на приватизацию 66% ТРЦ Ocean Plaza

Кабинет министров Украины включил в список объектов крупной приватизации 66,65% акций в уставном капитале ТРЦ Ocean Plaza в Киеве. Об этом сообщил представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук.

Кабинет министров Украины включил в список объектов крупной приватизации 66,65% акций в уставном капитале ТРЦ Ocean Plaza в Киеве.

► Подписывайтесь на телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

«Включена в Перечень объектов крупной приватизации государственной собственности доля в размере 66,65% уставного капитала общества с ограниченной ответственностью «Инвестиционный союз «Лыбидь»», — говорится в сообщении.

Как известно, ТРЦ Ocean Plaza была открыта в Киеве в декабре 2012 года на ул. Антоновича, 176. Его общая площадь -165 тыс. кв. м. Инвестиции в объект составили около 300 млн. долларов. Партнерами по развитию проекта выступили компания UDP и ООО «К.А.Н. Девелопмент».

В 2012 году ТРЦ был продан российской «ТПС-Недвижимость» Аркадию Ротенбергу.

Позже, в 2019 году, украинский бизнесмен Василий Хмельницкий опосредованно через UPD Holdings Limited приобрел 33,5% акций ТРЦ Ocean Plaza.

В 2021-м он продал свою долю владельцу компании Q Partners Андрею Иванову. Соглашение было финализировано летом 2023 года.

66,65% акций до марта 2023 принадлежали российским подсанкционным бизнесменам Аркадию и Игорю Ротенбергам. Однако Высший антикоррупционный суд своим решением взыскал их в пользу государства.

Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами