Правительство выставит на приватизацию 66% ТРЦ Ocean Plaza

Кабинет министров Украины включил в список объектов крупной приватизации 66,65% акций в уставном капитале ТРЦ Ocean Plaza в Киеве. Об этом сообщил представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук.

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«Включена в Перечень объектов крупной приватизации государственной собственности доля в размере 66,65% уставного капитала общества с ограниченной ответственностью «Инвестиционный союз «Лыбидь»», — говорится в сообщении.

Как известно, ТРЦ Ocean Plaza была открыта в Киеве в декабре 2012 года на ул. Антоновича, 176. Его общая площадь -165 тыс. кв. м. Инвестиции в объект составили около 300 млн. долларов. Партнерами по развитию проекта выступили компания UDP и ООО «К.А.Н. Девелопмент».

В 2012 году ТРЦ был продан российской «ТПС-Недвижимость» Аркадию Ротенбергу.

Позже, в 2019 году, украинский бизнесмен Василий Хмельницкий опосредованно через UPD Holdings Limited приобрел 33,5% акций ТРЦ Ocean Plaza.

В 2021-м он продал свою долю владельцу компании Q Partners Андрею Иванову. Соглашение было финализировано летом 2023 года.

66,65% акций до марта 2023 принадлежали российским подсанкционным бизнесменам Аркадию и Игорю Ротенбергам. Однако Высший антикоррупционный суд своим решением взыскал их в пользу государства.