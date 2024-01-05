Курс валют на 5 января: доллар в банках прибавил 8-10 копеек

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Валютный рынок

В обменниках доллар упал на копейку в покупке и вырос на 4 копейки в продаже. Курс евро прибавил 3 копейки в покупке и 7 копеек в продаже.

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 38,30−39,05 грн. Евро покупают за 42,00 грн., а продают за 42,85 грн.

По данным валютного аукциона, на черном рынке (в обменниках) доллар торгуется за 39,09−39,23, евро — 42,60−42,87 грн.

Межбанк открылся в диапазоне 38,17−38,20 грн/$. Торги по евро проходят на уровне 41,70−41,72 грн/евро.

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