В четверг, 5 января, на наличном рынке курс доллара вырос на 10 копеек в покупке и на 8 копеек в продаже. Курс евро не поменялся.
Курс валют на 5 января: доллар в банках прибавил 8-10 копеек
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Валютный рынок
В обменниках доллар упал на копейку в покупке и вырос на 4 копейки в продаже. Курс евро прибавил 3 копейки в покупке и 7 копеек в продаже.
На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 38,30−39,05 грн. Евро покупают за 42,00 грн., а продают за 42,85 грн.
По данным валютного аукциона, на черном рынке (в обменниках) доллар торгуется за 39,09−39,23, евро — 42,60−42,87 грн.
Межбанк открылся в диапазоне 38,17−38,20 грн/$. Торги по евро проходят на уровне 41,70−41,72 грн/евро.
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