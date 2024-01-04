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4 января 2024, 18:43 Читати українською

Промышленность в декабре ухудшила ожидание перспектив деловой активности

Индикатор деловой уверенности в промышленности и перерабатывающей промышленности в Украине в декабре 2023 года снизился на 2,7 процентных пункта (п.п.) по сравнению с ноябрем, составив «минус» 13,5% и 15,6% соответственно. Об этом передает Интерфакс-Украина со ссылкой на Госстат.

Индикатор деловой уверенности в промышленности и перерабатывающей промышленности в Украине в декабре 2023 года снизился на 2,7 процентных пункта (п.

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Как изменился показатель

Индикатор делового климата в промышленности снизился на 0,1 п.п. до нуля, а в перерабатывающей сохранился на нулевом уровне, как и в ноябре.

Ожидания перспектив деловой активности в 2023 году начали улучшаться с января, когда индикатор деловой уверенности в промышленности вырос на 4,2 п.п. к декабрю 2022 года — до «минус» 14,2% (в перерабатывающей — на 7 п.п., до «минус» 14%) и к апрелю он улучшился до «минус» 5,5% («минус» 4%).

Однако уже в мае он снизился до минус 6,8% и минус 5% соответственно, и в течение июня-декабря продолжил снижение.

Индикатор делового климата промышленности с декабря 2022 года, когда он составил минус 1,4% (в перерабатывающей также) к апрелю 2023 года вырос до 0,6% (в перерабатывающей — до 0,7%), однако к ноябрю снизился до нулевой отметки.

Госстат напоминает, что составляющие для расчетов этих индикаторов имеют сезонно скорректированные значения балансов, сформированных на основе представленных предприятиями отчетов, в частности, оценки текущего объема заказов на производство продукции (спрос) в промышленности — в декабре она составила «минус» 42%, в перерабатывающей — «минус» 44%.

Декабрьские ожидания относительно объемов производства продукции в ближайшие три месяца в промышленности составляли «минус» 9%, в перерабатывающей — «минус» 14%, ухудшившись по сравнению с ноябрем на 8 п.п. и 9 п.п. в соответствии.

Лучшее значение в 2023 году этот показатель достигал в апреле, составив +10% в промышленности и +17% — в перерабатывающей.

В декабре по результатам обследования промпредприятий, отмечается тенденция ожиданий роста отпускных цен на продукцию в ближайшие три месяца — их ожидают 31% опрошенных предприятий промышленности по сравнению с 29% опрошенных в ноябре.

При этом 40% опрошенных промпредприятий ожидают в декабре 2023-феврале 2024 года снижения объемов продукции, тогда как рост 8% (в перерабатывающей соответственно 30% и 16%), 23% — рост отпускных цен на продукцию (снижение — 10%); 29% — уменьшение численности работников (увеличение — всего 2%).

При этом рост экспортного спроса ожидают 4% опрошенных промпредприятий, уменьшение — 6%, сохранение на прежнем уровне — 25%, а 65% экспорта не будет.

За предыдущие три месяца (сентябрь-ноябрь) 29% промпредприятий отметили рост объемов производства, тогда как снижение — 25%, а текущий объем заказов на производство (спрос) выше нормы отметили лишь 2%, тогда как 41% — ниже нормы и 57% — нормальный для сезона.

При этом в декабре 40% респондентов отметили, что предсказать будущее развитие бизнес-процессов на предприятии сложно (56% — достаточно сложно), и только 1% — легко.

Методика опроса

Среди опрошенных Госстатом в декабре 1009 г. промышленных предприятий 48 составили предприятия добывающей промышленности, 805 — перерабатывающей, 97 — поставщики энергоресурсов, 59 — компании водоснабжения, канализации, обращения с отходами.

Источник: Минфин
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