Курс валют на вечер 4 января: доллар и евро дорожают на межбанке

К закрытию межбанка курс доллара вырос на 4 копейки в покупке и на 5 копеек в продаже. Евро прибавило 7 копеек в покупке и на 8 копеек в продаже.

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Валюта Открытие 4 января Закрытие 4 января Изменения доллар 38,13/38,15 38,17/38,20 4/5 евро 41,71/41,72 41.78/41,80 7/8

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 38,20−38,97 грн. Евро покупают за 42,00 грн, а продают за 42,85 грн.

По данным валютного аукциона, на черном рынке (в обменниках) доллар торгуется за 39,10−39,19, евро — 42,57−42,80 грн.

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