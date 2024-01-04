К закрытию межбанка курс доллара вырос на 4 копейки в покупке и на 5 копеек в продаже. Евро прибавило 7 копеек в покупке и на 8 копеек в продаже.
Курс валют на вечер 4 января: доллар и евро дорожают на межбанке
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Открытие 4 января
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Закрытие 4 января
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Изменения
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38,13/38,15
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38,17/38,20
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4/5
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41,71/41,72
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41.78/41,80
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7/8
На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 38,20−38,97 грн. Евро покупают за 42,00 грн, а продают за 42,85 грн.
По данным валютного аукциона, на черном рынке (в обменниках) доллар торгуется за 39,10−39,19, евро — 42,57−42,80 грн.
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Источник: Минфин
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