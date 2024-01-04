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4 января 2024, 14:58 Читати українською

Марк Цукерберг продал акции Meta на $500 млн за 2 месяца

COE Meta Platforms Марк Цукерберг продал акций компании на сумму около $428 млн в четвертом квартале 2023 года. Об этом пишет Bloomberg.

COE Meta Platforms Марк Цукерберг продал акций компании на сумму около $428 млн в четвертом квартале 2023 года.
Фото:depositphotos

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Что известно

Отмечается, что это первые продажи акций за два года, и они произошли на фоне падения цены акций компании до самого низкого уровня за последние семь лет. Цукерберг продавал акции каждый торговый день с 1 ноября до конца года, продав почти 1,28 млн акций на сумму около $428 млн, согласно поданному во вторник заявлению в регуляторные органы.

В среднем каждая продажа приносила $10,4 млн, а самая большая — 28 декабря на сумму $17,1 млн.

«До этого Цукерберг не продавал акции Meta с ноября 2021 года. В прошлом году цена акций компании выросла на 194% с семилетнего минимума в конце 2022 года», — говорится в сообщении.

Кроме того, в 2023 году акции Meta превзошли акции всех других крупных технологических гигантов, кроме Nvidia Corp., и сейчас они приближаются к своему рекордному максимуму сентября 2021 года.

В общей сложности Цукерберг владеет около 13% акций Meta и имеет состояние около $125 млрд, согласно индексу миллиардеров Bloomberg, что делает его седьмым самым богатым человеком в мире.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей Ярослав Голобородько
Пишет на темы: Макроэкономика, фондовый рынок, криптовалюта
Источник: Минфин
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Комментарии - 2

+
0
Kharakternyk
Kharakternyk
4 января 2024, 15:05
#
Не вистачає бідолазі на бункер на Гаваях.
+
0
Genna Smatko
Genna Smatko
4 января 2024, 16:34
#
От же люди вміють на повітрі заробляти гроші.
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