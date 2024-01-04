Марк Цукерберг продал акции Meta на $500 млн за 2 месяца

Что известно

Отмечается, что это первые продажи акций за два года, и они произошли на фоне падения цены акций компании до самого низкого уровня за последние семь лет. Цукерберг продавал акции каждый торговый день с 1 ноября до конца года, продав почти 1,28 млн акций на сумму около $428 млн, согласно поданному во вторник заявлению в регуляторные органы.

В среднем каждая продажа приносила $10,4 млн, а самая большая — 28 декабря на сумму $17,1 млн.

«До этого Цукерберг не продавал акции Meta с ноября 2021 года. В прошлом году цена акций компании выросла на 194% с семилетнего минимума в конце 2022 года», — говорится в сообщении.

Кроме того, в 2023 году акции Meta превзошли акции всех других крупных технологических гигантов, кроме Nvidia Corp., и сейчас они приближаются к своему рекордному максимуму сентября 2021 года.

В общей сложности Цукерберг владеет около 13% акций Meta и имеет состояние около $125 млрд, согласно индексу миллиардеров Bloomberg, что делает его седьмым самым богатым человеком в мире.