Укрпочта начнет продавать лекарства на деоккупированных и прифронтовых территориях

► Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

Что известно

«Пилотный запуск инициативы планируется с 1 февраля. С этой целью АО „Укрпочта“ получит лицензию на продажу лекарственных средств в существующих стационарных почтовых или мобильных отделениях», — говорится в сообщении.

Отмечается, что такая возможность позволит решить проблему доступного лекарства на 100% территории Украины уже в первой половине 2024 года.

Для этого предварительно идет поиск надлежащего помещения для открытия первого лицензированного склада в Киеве. Также проходит набор фармацевтов, ведь отпускать нерецептурное и рецептурное лекарство имеет право только специалист.

Кроме того, планируется введение горячей линии для оформления запросов от граждан.