С 1 февраля на деоккупированных и прифронтовых территориях запланирован запуск проекта «Укрпочта-Лекарства». Об этом сообщает пресс-служба Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.
Укрпочта начнет продавать лекарства на деоккупированных и прифронтовых территориях
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Что известно
«Пилотный запуск инициативы планируется с 1 февраля. С этой целью АО „Укрпочта“ получит лицензию на продажу лекарственных средств в существующих стационарных почтовых или мобильных отделениях», — говорится в сообщении.
Отмечается, что такая возможность позволит решить проблему доступного лекарства на 100% территории Украины уже в первой половине 2024 года.
Для этого предварительно идет поиск надлежащего помещения для открытия первого лицензированного склада в Киеве. Также проходит набор фармацевтов, ведь отпускать нерецептурное и рецептурное лекарство имеет право только специалист.
Кроме того, планируется введение горячей линии для оформления запросов от граждан.
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