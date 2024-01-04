Курс валют на 4 января: евро в банках подешевело на 15 копеек

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Валютный рынок

В обменниках доллар прибавил 5 копеек в покупке и 4 копейки в продаже. Курс евро прибавил 3 копейки в покупке и потерял 1 копейку в продаже.

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 38,20−38,98 грн. Евро покупают за 42,00 грн., а продают за 42,85 грн.

По данным валютного аукциона, на черном рынке (в обменниках) доллар торгуется за 39,00−39,09, евро — 42,45−42,79 грн.

Межбанк открылся в диапазоне 38,13−38,15 грн/$. Торги по евро проходят на уровне 41,71−41,72 грн/евро.

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