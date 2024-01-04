За прошедшие сутки украинские защитники ликвидировали еще 780 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения потери россиян составляют около 362 280 военных убитыми. Об этом свидетельствуют данные Генштаба ВСУ.
Потери врага за 3 января: 780 российских оккупантов, 12 танков и 5 БПЛА
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Потери врага
- личного состава — около 362280 (+780) человек,
- танков — 6002 (+12) ед,
- боевых бронированных машин — 11128 (+21) ед,
- артиллерийских систем — 8574 (+28) ед,
- РСЗО — 947 (+2) ед,
- средства ПВО — 630 (+1) ед,
- самолетов — 329 (+0) ед,
- вертолетов — 324 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 6753 (+5),
- крылатые ракеты — 1785 (+2),
- корабли /катера — 23 (+0) ед,
- подлодки — 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 11423 (+32) ед,
- специальная техника — 1304 (+6)
Источник: Минфин
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