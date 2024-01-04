Госдолг США достиг рекордных $34 трлн

Минфин - Курсы валют Украины

Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСАГО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Каталог брокеров
Инвестиционные предложения
Академия
Криптовалюта
Каталог криптобирж
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
КриптовалютаКаталог криптобирж
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобирж
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

4 января 2024, 12:17 Читати українською

Госдолг США достиг рекордных $34 трлн

Объем государственного долга США превысил $34 трлн, что является рекордом. По данным министерства финансов, по состоянию на 2 января 2024 года его размер достиг $34,001 трлн.

Объем государственного долга США превысил $34 трлн, что является рекордом.
Фото:depositphotos

►Подписывайтесь на страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Что пишут американские СМИ

Госдолг вышел на данный уровень на несколько лет раньше, чем прогнозировалось до пандемии, пишут американские СМИ.

Начавшаяся в 2020 году пандемия COVID-19 вызвала замедление экономического развития страны. Правительство привлекло крупные займы при тогдашнем президенте Дональде Трампе и при нынешнем Джо Байдене для того, чтобы стабилизировать экономику и поддержать ее восстановление. Однако это привело к всплеску инфляции, что стало причиной повышения процентных ставок и сделало обслуживание долгов более затратным, отмечает AP.

«До сих пор Вашингтон тратил деньги так, как если бы у него были неограниченные ресурсы, — заявил Сун Вон Сон, профессор экономики в Университете Лойола Мэримаунт. — Но суть в том, что бесплатного обеда не бывает, и я думаю, что перспективы довольно мрачные».

Долг в США составляет около $100 тыс. на человека.

Значительный госдолг, похоже, пока не оказывает давления на американскую экономику, но его продолжающийся рост в ближайшие десятилетия может поставить под угрозу национальную безопасность и такие значительные статьи расходов, как соцобеспечение и медпомощь, пишет ABC News.

При этом очередные столкновения в Конгрессе по поводу лимита госдолга могут стать финансовым риском, если инвесторы не будут уверены в готовности США погашать задолженность.

Крупные иностранные покупатели американских гособлигаций, такие как Китай, Япония, Южная Корея и европейские страны, уже сократили свои вложения в них.

По данным Фонда Петерсона, вложения иностранцев в госбонды США достигли пика в 49% в 2011 году, а к концу 2022 года сократились до 30%.

«Если смотреть в будущее, долг будет продолжать стремительно расти, поскольку Минфин планирует занять еще почти $1 трлн к концу марта, — сказал главный исполнительный директор фонда Майкл Петерсон. — Увеличение долга триллион за триллионом год за годом должно стать стоп-сигналом для любого политика, который заботится о будущем нашей страны».

Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 2

+
0
Олександр Сундуков
Олександр Сундуков
4 января 2024, 13:25
#
Підвищать пенсійний вік і скоротять видатки на трутнів. Проблема вирішена
+
0
Kharakternyk
Kharakternyk
4 января 2024, 14:10
#
Та ні, така задача не стоїть.
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами