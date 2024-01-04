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4 января 2024, 10:16 Читати українською

Состояние российских олигархов выросло на $50 млрд в 2023 году

Состояние самых богатых людей россии в прошлом году увеличилось более чем на $50 миллиардов, больше всего разбогател основатель «Лукойла» Вагит Алекперов. Об этом свидетельствуют данные Bloomberg Billionaires Index, передает российское издание «Коммерсант».

Состояние самых богатых людей россии в прошлом году увеличилось более чем на $50 миллиардов, больше всего разбогател основатель «Лукойла» Вагит Алекперов.

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Кто разбогател больше всего

  • основатель «Лукойла» Вагит Алекперов — + $9,29 млрд (всего $24,7 млрд);

  • соучредитель компаний «Еврохим» и СУЭК Андрей Мельниченко — +$5,67 млрд (в общей сложности $17,42 млрд);

  • основатель НЛМК Владимир Лисин — + $4,08 млрд (всего $23,9 млрд);

  • бывший вице-президент «Лукойла» Леонид Федун — +$3,91 млрд (в общей сложности 9,78 млрд);

  • глава НОВАТЕКа Леонид Михельсон — + $2,83 млрд (всего $27,5 млрд).

Самым богатым россиянином остается владелец «Норникеля» олигарх Владимир Потанин, его состояние выросло на $2,5 млрд, до $31,1 млрд.

Кто получил убытки

Наибольший ущерб понес основной акционер «Акрона» Вячеслав Кантор — его состояние уменьшилось на $149 млн, до $6,21 млрд.

Источник: Минфин
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