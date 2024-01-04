CEO Moneyveo Сергей Синченко подытожил 10 лет работы компании

Мало кто из людей, которые хоть иногда пользуются онлайн-кредитами, не слышал о Moneyveo . Эта компания — многолетний лидер рынка в Украине, которому она, по сути, и положила начало. В 2023 году ей исполнилось 10 лет. СЕО Moneyveo Сергей Синченко рассказал «Минфину» о старте этого проекта, нелегком пути лидерства, неудачных начинаниях и планах на будущее.

Moneyveo — пионер украинского рынка онлайн-кредитования. Сейчас компании 10 лет. Расскажите, когда был выдан первый кредит, на какую сумму?

Компания была зарегистрирована в январе 2013-го. И мы, действительно, пионер украинского рынка онлайн-кредитования. Свой первый кредит выдали 18 ноября того же года. Клиентом была женщина, которая получила 2 000 грн. Это интересный нюанс, потому что, в целом, клиентов-мужчин у нас больше.

Какая подготовительная работа предшествовала этому кредиту? И вообще, как появилась идея создать компанию по онлайн-кредитованию?

В 2006 году в Великобритании был запущен сервис мгновенного кредитования Wonga. В тот момент компания была крупнейшим в стране игроком рынка кредитов до зарплаты. Секретом ее успеха было то, что кредит предоставлялся именно онлайн, и решение по нему принималось алгоритмом автоматически, без применения андеррайтеров, верификаторов или других кредитных офицеров. Wonga удалось избавиться от влияния человеческого фактора, и сделать этот кредит действительно быстрым.

Будущий основатель Маневео Михаил Лизанец в тот момент учился в Лондоне и время от времени пользовался этим сервисом. Поэтому, он убедился лично в его удобстве. Вернувшись в Украину, он понял, что ниша не занята — никакого подобного сервиса здесь не было. Микрокредитование, как продукт, существовало только офлайн — в виде киосков, которые давали деньги до зарплаты, с обязательным личным присутствием клиента. Поэтому механизм мгновенного кредита Wonga для Украины был в то время революционным.

Название для проекта Михаил подобрал с помощью генератора брендов, который предложил соединить английское слово Money с испанским Veo. Получилось символично: Moneyveo — понимаю деньги.

Старт проекта — было ли начало таким, как задумывалось?

Эта революционная идея сработала и в Украине, а Moneyveo стала бесспорным лидером рынка. И это лидерство мы удерживаем до сих пор. Конечно, со временем конкуренция росла и ужесточалась. Появились игроки с иностранными инвестициями и большим опытом. Тем не менее, мы и сейчас в топе, а наша стратегическая цель на 2024 год — сохранять эти позиции и расширять их.

Поэтому, старт точно удался. Что касается того, все ли было так, как задумывалось, здесь мне трудно отвечать за Михаила. Но трудности точно были. Если вспомнить о дате первого кредита — осень 2013 года — это начало Революции Достоинства. Мы понимаем, что время для стартапов было точно не слишком благоприятным. Но, несмотря на это, компания стремительно росла и приобретала популярность. Поэтому этот опыт очень удачный.

Тогда давайте о сегодняшних днях. Что такое Moneyveo сегодня: количество клиентов, доля рынка, штат сотрудников и другие показатели, которые наглядно показывают масштабы деятельности компании?

За 10 лет услугами Moneyveo воспользовалось около 1,3 млн человек. Они получили более 7 млн кредитов на общую сумму свыше 35 млрд гривен.

Я бы не сосредотачивался сейчас на количестве людей, которые обслуживают бренд, потому что часть коллег на фронте — мы их не увольняли и продолжаем выплачивать полную заработную плату. Кто-то основал свой собственный бизнес и мы сотрудничаем уже в другом формате. До войны у нас работало более 500 человек.

В нашем кредитном портфеле пять продуктов, из которых в настоящее время доступны два. Первый — базовый продукт Smart. Это кредитная линия, которую берут, обычно, до 30 дней. И второй — долгосрочный кредит Trend. Мы запустили его в 2023 году и максимально приблизили к банковскому, с точки зрения процентной ставки и начислений. Он выдается на срок от 2 до 6 месяцев и погашается равными платежами раз в месяц.

В целом, мы стремимся к финансовой инклюзии. Пытаемся нашими продуктами закрыть текущие потребности общества, которые не могут закрыть другие финансовые учреждения. В частности, банки.

Если резюмировать, Moneyveo сегодня — это мощная компания, лидер с большими объемами кредитования, с хорошо отлаженными процессами, штатом в несколько сотен сотрудников.

Moneyveo основала рынок онлайн-кредитов. Расскажите о 10 годах работы самого рынка: как он изменился и какую роль в этом сыграла компания?

За это время рынок значительно трансформировался, выросла конкуренция. Когда мы привнесли на него свое ноу-хау, он являл собой «бескрайний голубой океан». Сейчас он стал очень конкурентным, на нем присутствует много финтех-платформ. Постоянно внедряются новые технологии, которые помогающие клиенту получать кредит быстро и удобно. К примеру, удобный сервис идентификации клиентов BankID, который дал толчок для развития кредитования в целом, не только онлайн-сегмента. Ужесточилась регуляция — это было оправданным шагом, поскольку рынок действительно нуждается в эффективном контроле для обеспечения стабильности и надежности финансовой среды. В то же время, здесь должен быть баланс, чтобы рынок мог развиваться и расти в дальнейшем.

Moneyveo сделало онлайн-кредиты действительно быстрыми. И в этом плане с нами до 2021 года очень трудно было конкурировать. Сегодня технологии и цифровая трансформация помогли и другим компаниям существенно улучшить этот показатель.

Первый кредит под 0,01% для новых клиентов — тоже наша идея. И сейчас это уже эталон для рынка. Его используют 90% игроков. Кто-то считает это способом привлечь клиента выгодными условиями. Но, на самом деле, мы закладывали в него совсем другую философию. Это предложение клиенту попробовать новый сервис и определить для себя, насколько он удобный и комфортный.

Мы первыми на рынке онлайн-кредитования внедрили долгосрочные кредиты. До продукта Trend у нас был другой продукт на длительное время.

В 2019 году Moneyveo первой на украинском рынке начала внедрять защиту персональных данных по правилам GDPR. Сейчас закон об обязательном их введении рассматривает наш Парламент, поскольку украинское законодательство адаптируется к стандартам ЕС. Но мы подумали об этом заранее. Воплощать самые лучшие практики цивилизованных рынков — стратегия Moneyveo. Это увеличивает уровень защищенности клиента, прозрачность наших продуктов.

В 2021 году в Украине рассматривался законопроект о коллекторской деятельности. Это было необходимым шагом, поскольку поведение некоторых компаний в этом секторе часто оказывалось недопустимым. В основу закона лег кодекс профессиональной этики нашей компании.

Мы первыми на рынке получили сертификат безопасности платежных карт PCI DSS. Причем ежегодно повышали его уровень, пока не получили самый высокий. К тому времени он был даже не у всех банков.

Значительное внимание уделяем кибербезопасности, тратим на нее до трети своего бюджета. По кейсу «Киевстар» понимаем, что слишком много ее не бывает. Во время войны у наших клиентов не было никаких проблем с обслуживанием и не было никакого намека на утечку информации. Надеюсь, что в ближайшем будущем высокий уровень кибербезопасности также будет стандартом рынка.

То есть во многих моментах мы были пионерами, остаемся лидерами и гордимся этим. Будем и дальше стимулировать рост рынка внедрением технологий, продуктов и зарубежного опыта.

В 2023 году Маневео присоединилась к USUBC. Наше партнерство с Американско-Украинским Деловым Советом открывает новые горизонты и дает возможность использовать передовой опыт, в частности, с США. Реализуя совместные шаги с USUBC и другими членами этой организации, Moneyveo вносит свой вклад в дальнейшее развитие экономики Украины. Вместе мы будем совершенствовать и усиливать наш рынок.

Отдельно хотел бы остановиться на культуре и философии Lean, или как ее еще называют «экономное производство». Lean-мышление — эффективная концепция менеджмента, суть которой заключается в оптимизации бизнес-процессов за счет максимальной ориентации на интересы и потребности клиента. Мы положили начало своей учебной программе Moneyveo Continuous Improvement System, чтобы внедрить философию Lean в нашей компании на всех уровнях.

Возможно, был интересный негативный опыт: неудачные решения, полученные уроки, набитые шишки и т. п. Не ошибается ведь тот, кто ничего не делает.

Moneyveo всегда являлась сторонником инноваций и постоянного роста. И если хочешь всегда быть впереди, нужно понимать, что каждое такое изменение — это вызов, который может сопровождаться неудачей. Чтобы предоставлять лучший, более интересный продукт, нужно очень много экспериментировать. Конечно, какие-то из экспериментов были удачные, какие-то — нет.

Был, например, не очень удачный опыт международной экспансии. Moneyveo очень быстро росла. И после трех лет деятельности в Украине появилась идея о выходе на рынки других стран. Присматривались к Латинской Америке. Решили испытать свои силы в Мексике, создали там компанию. Но в 2017 году продали ее латвийскому конкуренту. Не могу сказать, что это была большая неудача в финансовом плане. Но из-за локальных особенностей удачно выйти на этот рынок не смогли.

В 2019 году началась работа по выходу на рынок Вьетнама. Уже через год кипела операционная деятельность, но, к сожалению, это произошло в разгар пандемии ковида — с закрытием границ и т. д. Нам пришлось руководить вьетнамским филиалом удаленно. Это оказалось менее эффективно, чем управление с физическим пребыванием в стране. Также мы столкнулись с разницей в культуре и менталитете. Поэтому в 2022 году этот бизнес был отделен стратегически, там появилась отдельная команда менеджеров — и это дало свои положительные результаты.

С началом полномасштабной войны рынок онлайн-кредитования, по сути, остановился. Как он себя чувствует сегодня?

Рынок начал восстанавливаться еще в 2022 году, хотя до показателей 2021-го было очень далеко. Если говорить о 2023-м, то за 9 месяцев было оформлено 6 млн кредитов на общую сумму 29,1 млрд грн. Это уже больше, чем за весь 2022 год, однако в 1,8 раза меньше, чем за соответствующий период 2021 года.

Конечно, Moneyveo пришлось адаптировать свой скоринг к условиям военного времени. Это обеспечило нам возврат кредитов и меньший уровень просрочки. В целом же, подчеркну, мы сотрудничаем с теми клиентами, у которых есть возможность возвращать кредиты. И даже если у клиента случается просрочка, мы стараемся максимально лояльно с ним общаться, консультировать по поводу возврата кредита, чтобы он мог остаться нашим клиентом. Собственно, именно это и есть ответственное кредитование. И хотелось бы, чтобы весь рынок действовал так же

Миссия бизнеса сегодня — не просто зарабатывать деньги, но и держать экономический фронт и помогать стране выстоять в этой жестокой войне. Расскажите о социальных проектах и ​​инициативах Moneyveo.

Мы, как бизнес, никогда не ограничивали себя исключительно коммерческим интересом. С первых лет работы стали поддерживать детский дом в Ворзеле. Это сотрудничество продолжается до сих пор.

С военными мы начали работать в 2018 году. В частности, с оперативным командованием «Пивнич». Помогали оргтехникой, мебелью — укрепляли их материальную базу. После начала полномасштабной войны мы усилили помощь армии. С 2020 года Moneyveo финансово поддерживает благотворительный фонд «Возрождение защитников Украины», который помогает реабилитации раненых героев. К сожалению, эта тема сейчас очень актуальна, потому что становится все больше и больше бойцов, нуждающихся в восстановлении.

На все социальные инициативы для военных нами уже было направлено более 16 млн гривен. Это, не считая помощи нашим сотрудникам, которые служат, и других внутренних активностей.

К примеру, один из кейсов был именно на наше 10-летие. Хотя это и юбилей, мы в коллективе решили направить деньги в поддержку ВСУ вместо того, чтобы тратить их на корпоратив. Поэтому, мы купили свою «армию манивеодронов». Даже получили интересное видео из того подразделения, куда их передали, — оно сейчас гуляет по сети. Нашими дронами уже уничтожали и технику противника, и живую силу.

Помощь армии, помощь детям, помощь раненым — все это остается в нашем фокусе и будет оставаться в дальнейшем.

Какие трансформации ожидают рынок небанковского кредитования в будущем: прогнозы, вызовы? В плане продуктов, сервисов, подходов к ведению бизнеса у его участников.

Думаю, больше всего на рынок в следующем году повлияет закон 9422. Ограничение ставок заметно повлияет на философию компаний.

Повторюсь, что наша миссия — кредитовать ответственно. В идеале, без просрочек, а если таковые появляются, мы все равно стремимся сохранить лояльность клиента, ищем взаимовыгодное решение. Поэтому ограничение процентной ставки я не воспринимаю отрицательно. Ведь действительно есть небольшая доля игроков этого рынка, для которых начисление больших процентов по просрочке является весомой составляющей доходности. Новый закон лишит их такой возможности. Этим компаниям придется либо изменить стратегию и адаптироваться к новым условиям, либо уйти с рынка. И такое изменение положительно повлияет на весь рынок, сделает условия более прозрачными, более понятными, более привлекательными для более широкой аудитории.

Поэтому, в целом, думаю, рынок будет расти. Хотя в 2024 году этот рост вряд ли будет очень стремительным. Это может произойти уже после войны, с нашей победой.

Какие планы у Moneyveo на будущее? Какие сейчас горизонты планирования и что в них закладывается?

В 2022 году мы планировали всего на месяц вперед. При этом мы запустили новые продукты, внедрили новые технологии. Сейчас есть стратегическое видение на три года, а оперативный план прорабатываем сроком на один год.

Из главных стратегических целей — сохранить и укрепить наше лидерство на украинском рынке. Должны и дальше работать над тем, чтобы предоставлять клиентам самый лучший опыт. Каждый шаг вперед должен способствовать созданию эффективных и доступных финансовых решений для всех слоев населения.