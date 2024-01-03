ЕЦБ проведет стресс-тест на киберустойчивость 109 банков в еврозоне

Европейский центральный банк (ЕЦБ) планирует провести первые стресс-тесты на киберустойчивость, чтобы определить, как хорошо отдельные банки смогут реагировать на кибератаки и возобновляться после них. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

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Стресс-тесты пройдут в 2024 году и будут включать 109 банков, находящихся под наблюдением ЕЦБ. Они будут сосредоточены на том, как банки реагируют на кибератаки и возобновляют свою операционную деятельность, а не на их способность предотвращать их.

28 банков пройдут расширенную оценку, для которой они предоставят дополнительную информацию о том, как они справились с кибератакой. Эта выборка включает различные бизнес-модели и географические регионы, чтобы обеспечить содержательное отражение банковской системы еврозоны.

Полученные данные будут использованы для более широкой наблюдательной оценки в 2024 году. Основные выводы будут обнародованы летом.