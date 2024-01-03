Курс валют на вечер 3 января: на межбанке евро пошло вниз

К закрытию межбанка курс доллара вырос на 1 копейку в покупке и продаже. Евро упало на 15 копеек в покупке и на 16 копеек в продаже.

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Валюта Открытие 3 января Закрытие 3 января Изменения доллар 38,12/38,14 38,13/38,15 1/1 евро 41,79/41,81 41,64/41,65 15/16

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 38,21−38,99 грн. Евро покупают за 42,10 грн., а продают за 43,00 грн.

По данным валютного аукциона, на черном рынке (в обменниках) доллар торгуется за 38,85−39,05, евро — 42,42−42,80 грн.

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