К закрытию межбанка курс доллара вырос на 1 копейку в покупке и продаже. Евро упало на 15 копеек в покупке и на 16 копеек в продаже.
Курс валют на вечер 3 января: на межбанке евро пошло вниз
► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости
|
Открытие 3 января
|
Закрытие 3 января
|
Изменения
|
38,12/38,14
|
38,13/38,15
|
1/1
|
41,79/41,81
|
41,64/41,65
|
15/16
На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 38,21−38,99 грн. Евро покупают за 42,10 грн., а продают за 43,00 грн.
По данным валютного аукциона, на черном рынке (в обменниках) доллар торгуется за 38,85−39,05, евро — 42,42−42,80 грн.
«Минфин Валюта «- бесплатное мобильное приложение, в котором доступна вся необходимая информация — от курсов валют всех украинских банков до расположения пунктов обмена: Google Play или AppStore .
Источник: Минфин
Следить за новыми комментариями
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
Комментарии