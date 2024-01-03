В 2023 году из спецсчета, открытого Национальным банком, на нужды сил обороны перечислено более 10,3 млрд грн, из них в декабре — 2,7 млрд грн. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.
Нацбанк за год насобирал более 10 млрд для ВСУ
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В общей сложности на спецсчет в прошлом году поступило более 11,1 млрд грн в эквиваленте, в том числе в декабре — почти 3,3 млрд грн. С начала полномасштабного вторжения россии в Украину на счет поступило почти 34,7 млрд грн.
Денежные средства поступали как от граждан и предприятий Украины, так и от международного сообщества. В частности, из-за границы поступило почти 15,6 млрд грн в эквиваленте.
В целом Нацбанк перечислил из спецсчета на нужды обороны более 32,7 млрд. грн. В частности:
- на нужды Национальной гвардии — 1,41 млрд грн;
- на нужды Национальной полиции — 1,65 млрд грн;
- на нужды Государственной пограничной службы — более 1 млрд грн;
- на нужды Государственной службы специальной связи и защиты информации — более 5,5 млрд грн;
- на нужды Государственной службы по чрезвычайным ситуациям — более 156 млн грн;
- на нужды СНБО — 40,5 млн грн;
- на нужды Государственной специальной службы транспорта — более 207,5 млн. грн;
- на нужды Службы безопасности — более 328 млн. грн.
Источник: Минфин
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