Нацбанк за год насобирал более 10 млрд для ВСУ

В 2023 году из спецсчета, открытого Национальным банком, на нужды сил обороны перечислено более 10,3 млрд грн, из них в декабре — 2,7 млрд грн. Об этом сообщает пресс-служба НБУ .

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В общей сложности на спецсчет в прошлом году поступило более 11,1 млрд грн в эквиваленте, в том числе в декабре — почти 3,3 млрд грн. С начала полномасштабного вторжения россии в Украину на счет поступило почти 34,7 млрд грн.

Денежные средства поступали как от граждан и предприятий Украины, так и от международного сообщества. В частности, из-за границы поступило почти 15,6 млрд грн в эквиваленте.

В целом Нацбанк перечислил из спецсчета на нужды обороны более 32,7 млрд. грн. В частности: