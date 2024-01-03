Потребность во внешнем финансировании уменьшится в 2024 году — премьер

Потребности Украины во внешнем финансировании в 2024 году составляют более 37 млрд долларов , что меньше привлеченного в 2023 году. Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмигаль на заседании правительства 3 января.

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По его словам, 42,6 млрд. долларов внешнего финансирования было привлечено в 2023 году. Из них 27% — это грантовые средства. Лидерами поддержки являлись Европейский Союз, США, МВФ, Япония, Канада, Великобритания, Всемирный банк.

В то же время, премьер подчеркнул, что Украина рассчитывает на стабильную и своевременную помощь международных партнеров и в 2024 году.

Он заявил, что Украина неуклонно повышает собственные бюджетные поступления, прежде всего, таможенные и налоговые.

Более 1,1 трлн грн налогов, сборов и других платежей поступило в общий фонд госбюджета в прошлом году, рассказал премьер-министр.

Напомним, что в декабре Министр финансов Украины Сергей Марченко заявил о сокращении потребности во внешнем финансировании.