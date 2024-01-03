Курс валют на 3 января: доллар и евро упали на 5-10 копеек

В среду, 3 января, на наличном рынке курс доллара изменился только в покупке — упал на 5 копеек. Евро подешевело на 5 копеек в покупке на 10 копеек в продаже.

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Валютный рынок

В обменниках доллар подешевел на 5 копеек в покупке и на 5 копеек в продаже. Курс евро потерял в продаже 11 копеек.

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 38,20−39,00 грн. Евро покупают за 42,10 грн., а продают за 43,00 грн.

По данным валютного аукциона, на черном рынке (в обменниках) доллар торгуется за 38,75−39,15, евро — 42,50−43,09 грн.

Межбанк открылся в диапазоне 38,12−38,14 грн/$. Торги по евро проходят на уровне 41,79−41,81 грн/евро.

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