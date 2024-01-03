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3 января 2024, 10:56 Читати українською

Maersk останавливает перевозки по Красному морю

Maersk считает, что Красное море на данный момент слишком небезопасно для ее судов, сообщает Bloombreg.

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Гигант контейнерных перевозок датская AP Moller-Maersk A/S заявила, что снова прекратит пропускать свои суда через Красное море, после того, как еще один из его перевозчиков подвергся нападению в течение последних нескольких недель.

«Мы решили приостановить все транзиты через Красное море/Аденский залив до дальнейшего уведомления. Мы продолжим приостанавливать все перевозки грузов через этот регион, пока будем оценивать постоянно меняющуюся ситуацию», — говорится в заявлении базирующейся в Копенгагене Maersk.

Немецкая компания Hapag-Lloyd AG ранее заявила, что также продолжит избегать прохождения через Красное море. Акции обеих компаний подскочили на спекуляциях о том, что тарифы на фрахт вырастут в результате увеличения времени транзита.

Maersk, которая только в конце прошлого года объявила о возобновлении транзитов, снова остановила их в последний день 2023 года после того, как хуситы попытались взять на абордаж контейнеровоз Maersk Hangzhou. В середине декабря другое ее судно, Maersk Gibraltar, подверглось нападению.

Вертолеты защитной миссии под руководством США Prosperity Guardian отразили последнюю атаку, потопив три хуситских корабля. Тогда Maersk заявила, что проведет повторную оценку ситуации не позднее 2 января.Дания заявила, что отправит военный корабль для участия в миссии США.

Источник: Минфин
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