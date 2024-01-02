К закрытию межбанка курс доллара вырос на 21 коп. в покупке и 15 коп. в продаже. Евро выросло на 1 копейку в покупке, но упало на 4 копейки в продаже.
Курс валют на вечер 2 января: на межбанке доллар растет
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Открытие 2 января
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Закрытие 2 января
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Изменения
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37,91/37,99
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38,12/38,14
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21/15
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41,78/41,85
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41,79/41,81
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1 /4
На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 38,25−39,00 грн. Евро покупают за 42,15 грн., а продают за 43,10 грн.
По данным валютного аукциона, на черном рынке (в обменниках) доллар торгуется за 38,80−39,20, евро — 42,50−43,20 грн.
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Источник: Минфин
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