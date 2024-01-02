Курс валют на вечер 2 января: на межбанке доллар растет

К закрытию межбанка курс доллара вырос на 21 коп. в покупке и 15 коп. в продаже. Евро выросло на 1 копейку в покупке, но упало на 4 копейки в продаже.

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Валюта Открытие 2 января Закрытие 2 января Изменения доллар 37,91/37,99 38,12/38,14 21/15 евро 41,78/41,85 41,79/41,81 1 /4

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 38,25−39,00 грн. Евро покупают за 42,15 грн., а продают за 43,10 грн.

По данным валютного аукциона, на черном рынке (в обменниках) доллар торгуется за 38,80−39,20, евро — 42,50−43,20 грн.

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