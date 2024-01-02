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2 января 2024, 12:52 Читати українською

Налоговая проверит более 3 тыс бизнесов в 2024 году

Государственная налоговая служба в 2024 году планирует провести более 3,2 тыс. проверок компаний и ФЛП. Об этом говорится на сайте Опендатабот.

Государственная налоговая служба в 2024 году планирует провести более 3,2 тыс.

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Из 242 проверок 2328 придутся на компании, а 914 будут касаться ФЛП. В целом это на 19% меньше, чем в 2023 году, когда налоговики посетили 2551 компанию и 1461 ФЛП.

«В подавляющем большинстве — 61,6% — налоговики будут проверять документы компаний. В 28% случаев ГНС посетит ФЛП. В то же время проверок бизнесов, у которых есть вопросы по военному сбору и ЕСВ, уменьшится вдвое по сравнению с 2023 годом — до 156 компаний», — говорится в сообщении.

Кроме того, планируемые проверки у финансовых компаний-нерезидентов составляют всего 5% плана.

По региональной дифференциации больше всего проверок компаний приходится на Киев — 590. На втором месте — Днепропетровская область — 205 проверок, замыкает топ Львовщина — 156.

Чаще всего будут проверять бизнесы, работающие в сфере оптовой торговли (22%). Также вопросом у налоговиков в 2024 году будут бизнесы в сфере сельского хозяйства и охоты (14.8%) и проверка работы бизнесов в сфере розничной торговли (6.9%).

Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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0
youknow
youknow
2 января 2024, 13:41
#
Працюють добре☻
мені вже пояснили про потрібність сплатити понад 9тис.грн
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